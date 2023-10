Was Liverpool-Coach Klopp an Bayern-Flop Gravenberch am meisten beeindruckt

Ryan Gravenberch (21) findet beim FC Liverpool wieder zu alter Stärke. Reds-Coach Jürgen Klopp (56) lobt den Bayern-Flop in den höchsten Tönen und sieht in ihm noch deutlich mehr Potenzial.

Ryan Gravenberch knüpft beim FC Liverpool an alte Tage bei Ajax Amsterdam an. Der Niederländer findet bei seinem neuen Klub immer besser rein und steigert sich von Spiel zu Spiel. Im dritten Gruppenspiel der Reds gegen den FC Toulouse (5:1) sorgte er mit einer weiteren Vorlage erneut für staunen bei seinem Trainer Jürgen Klopp.

Der Coach der Engländer war angesprochen auf seinen Schützling voll des Lobes: "Er ist ein guter Spieler. Ich freue mich so für ihn, dass er wieder Spaß am Fußball hat, das sieht man." Denn der Spaß war ihm in seiner Zeit beim FC Bayern abgegangen. 2022 wechselte er für knapp 19 Millionen Euro von seinem Jugendklub Ajax Amsterdam zum deutschen Rekordmeister.

Gravenberch bei Bayern nur Reservist

Der niederländische Nationalspieler kam mit dem Anspruch Stammspieler zu sein, hatte diese Rolle aber nie inne. Zwar kam er in 34 Einsätzen zum Zug, stand dabei aber nur sechs Mal in der Startelf und musste sich sonst mit der Reservistenrolle zufriedengeben.

Trotzdem zahlte Liverpool im Sommer 40 Millionen Euro und statte ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus, weil man weiterhin das Potenzial des 21-Jährigen gesehen hatte. Für den LFC kommt er bisher auf zehn Einsätze, erzielte dabei je zwei Tore und zwei Vorlagen.

Das beeindruckt Klopp an Gravenberch am meisten

Nach dem Spiel erklärte der ehemalige BVB-Coach, was ihn an Gravenberch am meisten beeindruckt und wieso er sich für ihn stark gemacht hat: "Sein erster Kontakt ist unglaublich, sein Antritt mit dem Ball, wie stark er in engen Räumen ist."

Dennoch sieht der Deutsche weiterhin Spielraum für Entwicklung: "Er hat noch nicht einmal die Hälfte seines Potenzials abgerufen, aber es sieht wirklich vielversprechend aus." Klopp abschließend: "Er ist noch sehr jung und wir können noch vieles mehr von ihm erwarten."

Verwendete Quellen

Sport Bild