Watford-Keeper Ben Foster : "Das ist der Grund, warum Mo Salah der Beste ist"

Auf der Instagramseite von The Cycling GK lobte Watfords Ben Foster die Reds zu Beginn in den höchsten Tönen. "Oh mein Gott, Liverpool ist die geölteste Maschine, das durchtrainiertes Team, gegen das ich wohl in meiner gesamten Karriere gespielt habe", so der Schlussmann.

Der Keeper ging dann sogleich auf die Konversation mit dem Mittelstürmer der Reds nach dem letzten Aufeinandertreffen ein. "Sie hatten das Spiel gerade mit 5:0 gewonnen, Mo Salah hat, glaube ich, ein Tor in dem Spiel erzielt. Aber er kam nach der Partie zu mir herübergerannt. Und er sagte 'falls ich einen Elfmeter geschossen hätte, in welche Ecke wärst du gesprungen?'"