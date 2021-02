Liverpool : Wegen Harvey Elliott: Liverpool zu Millionen-Strafzahlung verdonnert

Wie diese offiziell bekanntgeben, erhalten sie von den Reds für den Elliott-Transfer eine Nachzahlung in Höhe von rund 4,5 Millionen Euro. Das geht es dem Urteil des Professional Football Compensaton Committee (PFCC) hervor.

Elliott hatte sich im Juli 2019 dem FC Liverpool angeschlossen. Der Mittelfeldmann ist mit 16 Jahren und 30 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der Premier League. Momentan zeigt er in der 2. Liga, was er drauf hat.

Noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit läuft Elliott für die Blackburn Rovers auf, für die er in 22 Ligaspielen auf starke vier Tore sowie acht Vorbereitungen kommt.