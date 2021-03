Liverpool : "Wenn Mohamed Salah gehen will, lasst ihn gehen"

"Wenn er gehen will, lasst ihn gehen", sagte der ehemalige Torjäger des FC Liverpool (183 Tore in 369 Spielen) gegenüber der englischen Tageszeitung DAILY MIRROR. "Wenn ein Spieler gehen will, müssen wir das akzeptieren."

Ginge es nach ihm, dann sollte Salah den Reds zwar erhalten bleiben, so Fowler: "Ich liebe ihn, aber heutzutage geht es darum, was der Spieler will, also sitzt er am Ruder, nicht Liverpool."