FC Liverpool verliert : West Ham-Spieler verrät: Alisson anzugreifen war Teil des Plans

Jürgen Klopp regte sich bei der 2:3-Auswärtsschlappe gegen West Ham United besonders über den Führungstreffer der Gastgeber auf. Einer der Hauptakteure streute nun weiter Salz in die Wunden des Liverpooler Trainers.

West Hams Michail Antonio (31) behinderte Alisson Becker, den Keeper der Reds, bei einer Ecke in so großem Ausmaß, dass der Torhüter ein Eigentor fabrizierte. Der Aufschrei auf der Bank des FC Liverpool war dementsprechend groß. Doch der Treffer hielt der Überprüfung durch den VAR stand, was bei den Gästen für Unverständnis sorgte.

Angreifer Antonio trägt mit den Aussagen, die er nach dem Spiel tätigte, nicht unbedingt zur Beruhigung der Gemüter bei. "Ja, der ganze Plan war es, den Fokus auf den Torwart zu legen und ihn durchgehend herauszufordern", verriet der bullige Angreifer.