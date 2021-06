Liverpool : Wijnaldum-Erbe: Schlägt Jürgen Klopp in der Bundesliga zu?

Nach fünf Jahren endet in zwei Wochen die Ehe zwischen dem FC Liverpool und Georginio Wijnaldum. Der Niederländer verlässt Anfield ablösefrei in Richtung Paris Saint-Germain. Ein Nachfolger für den Mittelfeldspieler scheint Liverpool in der Bundesliga gefunden zu haben.

Im Januar soll bereits Englands Rekordchampion Manchester United an dem 21-Jährigen gebaggert haben. Hoffenheim hat längst vorgesorgt. Den offensiven Mittelfeldspieler, der 2017 aus der Jugend von St. Pölten in den Kraichgau gekommen war, stattete man im Frühjahr mit einem Vertrag bis 2025 aus.

Der technisch sehr versierte Nationalspieler, der derzeit mit seinem Heimatland bei der Europameisterschaft am Start ist, verfügt über ein großes Spielverständnis, das sich längst bis in die Premier League herumgesprochen hat.

Am Donnerstag verpassten die Österreicher die vorzeitige Qualifikation für die KO-Phase. Gegen die Niederlande setzte es eine 0:2-Niederlage. Baumgartner zeigte sich selbstkritisch.

" Gerade in der ersten Hälfte hatte ich ein, zwei gute Situationen wie den einen Abschluss, bei dem ich de Ligt abschieße. Beim zweiten grätscht er ihn mir Weltklasse weg. In der zweiten Halbzeit dann, gerade in jener Phase, in der wir ein bisschen mehr Druck machen und bessere Räume gefunden haben, machen sie uns das 0:2 und ziehen uns so ein bisschen den Stecker", so der junge Nationalspieler.

Allerdings habe man natürlich gegen eine Mannschaft mit absoluten Weltklassespielern gespielt." Das hat man wieder gesehen. Gegen solche Spieler ist es nicht ganz einfach."