Liverpool : Wijnaldum-Ersatz: FC Liverpool wird in Spanien fündig

Nach dem Weggang von Georginio Wijnaldum benötigten die Verantwortlichen des FC Liverpool einige Wochen, um den schmerzhaften Verlust zu verdauen. In Spanien sollen die Reds inzwischen aber einen würdigen Nachfolger gefunden haben.

Guido Rodriguez spielt seit dem Beginn des Jahres 2020 bei Betis Sevilla und konnte bei den Andalusiern von Anfang an überzeugen.

Mit der argentinischen Nationalmannschaft gewann der defensive Mittelfeldspieler darüber hinaus in diesem Sommer die Copa America in Brasilien. Ein Wechsel in die Premier League könnte der Karriere des 27-Jährigen zusätzlichen Auftrieb geben.

Wie die spanische Tageszeitung La Razon berichtet, ist der FC Liverpool sehr an Rodriguez interessiert. Im Gegensatz zu den vorher gehandelten Namen für das Wijnaldum-Erbe wie Florian Neuhaus oder Saul Niguez wäre der Argentinier relativ günstig zu haben.

Betis Sevilla verlangt angeblich nur 25 Millionen Pfund für Rodriguez, der auch die Aufmerksamkeit des FC Arsenal auf sich gezogen hat.

Die Spanier benötigen nach den Einbußen im Zuge der Corona-Pandemie dringend Geld, um die leeren Kassen aufzufüllen. Liverpool würde sich nach dem ablösefreien Wechsel von Wijnaldum über eine preiswerte Gelegenheit mehr als freuen.