"Willst du mich verarschen?" Jürgen Klopp explodiert nach Frage zu Mohamed Salah

Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist zu, der FC Liverpool muss sich also erst mal keine Sorgen mehr machen, Mohamed Salah zu verlieren. Die Nachfragen zu diesem hochbrisanten Thema ebben aber nicht ab.

Jürgen Klopp beim Thema Mohamed Salah sehr gereizt

"Eine Woche nach dem Transferfenster fragst du nach dem Januar? Willst du mich verarschen?", reagierte Liverpools Trainer Jürgen Klopp während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen Wolverhampton (Samstag, 13.30 Uhr) arg gereizt. "Du kannst einfach nicht warten! Ich bin nicht besorgt, wir werden sehen, was passiert."

Der saudische Klub Al-Ittihad war mit mehreren Großangeboten in Liverpool vorstellig geworden, konnte aber weder die Reds noch Salah von einem Wechsel überzeugen. Dem Journalisten Ben Jacobs zufolge plant Al-Ittihad erst im Sommer 2024 einen erneuten Anlauf.

Mohamed Salah: Liverpool muss erst 2024 wieder in Sorge sein

Ein Salah-Transfer im Januar wird von den in diesem möglichen Deal involvierten Personen ausgeschlossen – mitten in der Saison ist bei dem 31-Jährigen hinsichtlich eines Vereinswechsels erst recht nichts zu holen. Al-Hilal gilt ebenfalls als interessiert, an den nötigen finanziellen Mitteln mangelt es bekanntermaßen auch hier nicht.