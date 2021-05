Liverpool : "Wirklich unglaublich": Klopp feiert Alissons Last-Minute-Treffer

Foto: MDI / Shutterstock.com



Kevin Richau Der brasilianische Torhüter in den Reihen des FC Liverpool, Alisson, machte sich am Sonntag unsterblich. Im Ligaspiel gegen West Brom köpfte er nach einer Ecke in der 95. Minute das Siegtor zum 2:1. Niemals zuvor gelang einem Liverpooler Torwart ein Ligatreffer.

Die Freude war nach dem Spiel natürlich grenzenlos. Die Reds herzten ihren Keeper minutenlang und auch Trainer Jürgen Klopp war sichtlich überwältigt. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gestand er, dass er nichts von Allisons Plänen wusste. "Ich starrte zur Ecke. Ich weiß es nicht mehr im Detail. Auf einmal sah ich Ali, wie er nach vorne rannte." Der Coach ließ seinen Torhüter trotz seiner eigenen Verwirrung gewähren. "In der letzten Minute des Spiels muss dem Keeper niemand sagen, dass er in den gegnerischen Strafraum rennen soll, wenn man gewinnen muss, was wir unbedingt mussten."