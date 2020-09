Liverpool : Liverpool-Youngsters unterschreiben neue Verträge

Der FC Liverpool hält offenbar große Stücke auf Tyler Morton. Der 17-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt nach Vereinsangaben einen Profivertrag an der Anfield Road.

Bereits seit zehn Jahren trägt Morton das Liverpool-Trikot. In der vergangenen Spielzeit überzeugte er in der U18. Auf sein Profidebüt unter Jürgen Klopp (53) wartet der Youngster noch, im Ligapokal stand er aber bereits im Kader der Reds.

Rhys Williams unterzeichnet neuen Vertrag

Neben Morton bleibt auch Rhys Williams dem Englischen Meister erhalten. Der Innenverteidiger (19) unterschreibt einen "langfristigen Vertrag" am River Mersey.

Williams, der vor neun Jahren in die Liverpool-Jugendabteilung kam, war in der vergangenen Saison an Amateurverein Kidderminster Harriers verliehen.