FC Liverpool : Loris Karius: Können die Reds ihn bald von der Gehaltsliste streichen?

Im Tor des FC Liverpool ist aktuell kein Platz für Loris Karius. Der 28-Jährige stand selbst im gestrigen Pokalspiel gegen Norwich City nicht im Aufgebot der Reds. Ein Schweizer Klub zeigt nach wie vor Interesse am Keeper und möchte im Winter erneut einen Versuch starten.

Der FC Basel wollte Karius bereits im Sommer in den St. Jakob-Park lotsen. Die Parteien konnten sich damals nach Angaben von The Athletic in puncto Gehalt allerdings nicht einig werden.

Der FCB wirft aber nicht die Flinte ins Korn. Im Januar will der Klub nach Bild-Informationen abermals um den deutschen Keeper kämpfen, um Stammtorhüter Heinz Lindner einen starken Konkurrenten an die Seite zu stellen.