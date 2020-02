Barça Real Juventus Bayern PSG Bundesliga : Lob für Lewandowski: Krzysztof Piatek will vom Besten lernen

Foto: bestino / Shutterstock.com



Fussballeuropa Redaktion Krzysztof Piatek ist der neue Topstürmer von Hertha BSC. Der Pole will sich in der Bundesliga ein Beispiel an seinem Landsmann Robert Lewandowski vom FC Bayern München nehmen.

Anzeige

Nach nur einem Jahr beim AC Mailand brach Krzysztof Piatek seine Zelte in Italien ab. Nach der Verpflichtung von Zlatan Ibrahimovic (38) war Piatek nur noch Bankdrücker gewesen. In Berlin ist der Mittelstürmer herzlich willkommen. Krzysztof Piatek soll Berlin in den kommenden Jahren nach Europa, vorzugsweise in die Champions League schießen. Als Vorbild dient Piatek sein Nationalmannschaftskollege Robert Lewandowski, der seit Jahren für Borussia Dortmund und Bayern wie am Fließband trifft. "Er ist der beste Stürmer in Deutschland und einer der besten der Welt", lobt der 24-Jährige gegenüber BUNDESLIGA.COM seinen Landsmann.