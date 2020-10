Auch Lenglet und Pique unterschreiben : Lohnverzicht inklusive: Ter Stegen, De Jong und Co. verlängern bei Barça

Was sich in den vergangenen Wochen angedeutet hatte, ist nun offiziell: Marc-Andre ter und der FC Barcelona machen langfristig gemeinsame Sache. Neben dem Torhüter bindet der spanische Topklub drei weitere Spieler. Sie alle akzeptieren Gehaltseinbußen während der Corona-Pandemie.

Dem am Ende deutlichen 5:1 in der Champions League gegen Ferencvaros Budapest ließ der FC Barcelona am späten Dienstagabend noch eine echte Kracher-Meldung folgen. Der Ausnahmeklub gab gleich vier Vertragsverlängerungen bekannt.

Marc-Andre ter Stegen, Gerard Pique, Clement Lenglet und Frenkie de Jong unterzeichneten allesamt Dokumente, die sie langfristig in der katalanischen Hauptstadt verankern. Wochenlang haben die Verhandlungen angedauert, heißt es. Die Einigungen beinhalten im Zuge der Corona-Pandemie temporäre Gehaltsanpassungen.

Marc-Andre ter Stegen verlängert bis 2025, Pique bis 2024

Ter Stegens neuer Vertrag ist bis 2025 datiert, seine Ausstiegsklausel liegt wie bei Pique bei 500 Millionen Euro. Der Star-Verteidiger, der gegen Budapest übrigens unnötigerweise mit Rot des Feldes verwiesen wurde, bindet sich bis 2024.