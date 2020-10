Benevento vs. Napoli : Lorenzo und Roberto treffen: Auftritt der Gebrüder Insigne

Ob die Familie Insigne am Wochenende in zwei Lagern aufgeteilt war, ist nicht überliefert. Zumindest waren mit Roberto und Lorenzo beim Spiel zwischen Benevento Calcio und dem SSC Neapel zwei der drei Brüder im Einsatz – und trafen sogar für ihre Farben.

Brüderpaare gibt es zuhauf in der Fußballwelt. Dass aber beide in einem Spiel konkurrieren, kommt nicht allzu häufig vor. So geschehen am Wochenende, als bei Benevento Calcio gegen den SSC Neapel neben Roberto Insigne für das Heimteam auch noch Lorenzo Insigne für die Gäste auflief.

Lorenzo glich den Führungstreffer seines Bruders nach einer Stunde aus, der eingewechselte Andrea Petagna stellte wenig später auf 2:1 zu Gunsten Napolis, was gleichzeitig den Endstand bedeutete.

"Es ist eine immense Freude, gegen Napoli zu treffen", sagte Roberto Insigne in einem Interview nach dem Spiel. "Aber es tut mir leid, gegen meinen Bruder getroffen zu haben."