Gerücht Loris Karius ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Der vom FC Liverpool an Besiktas ausgeliehene Keeper reagiert damit auf die Wut einiger Fans.

Loris Karius steht vor einem Abschied aus Istanbul. Wie türkische Medien berichten, hat der frühere Bundesliga-Torwart seinen Berater beauftragt, einen neuen Verein zu finden. Möglichst noch in dieser Transferperiode, die in den großen Ligen am 31. Januar endet.

Hintergrund der Forderung des Keepers sind die Schmährufe einiger Fans. Sie hatten Loris Karius nach dem Aus im Pokal gegen den Zweitligisten Büyüksehir Belediye Erzurumspor ausgebuht.

Auch in der Süper Lig sind die Istanbuler mit Karius im Kasten hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Platz sieben und zehn Punkte Rückstand auf Sivasspor stehen zu Buche. Der noch bis Sommer vom FC Liverpool ausgeliehene Schlussmann kassierte in 24 Spielen 38 Gegentore.