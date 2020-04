Liverpool-Leihgabe : Loris Karius weiß nicht, wie es weitergeht

Seit 2016 steht Loris Karius beim FC Liverpool in Lohn und Brot. Sein letztes Spiel für die Reds liegt aber schon eine ganze Weile zurück. Mit den Verantwortlichen dort steht er aber weiterhin "gut im Kontakt".

Seit 2018 läuft Karius leihweise für Besiktas Istanbul aus, das eine Kaufoption über acht Millionen Euro besitzt. Auch am Bosporus ist der 26-Jährige aber nicht frei von Kritik.

An Spekulationen um seine Zukunft wolle er sich nicht beteiligen, sagt Karius in der SPORT BILD mit Verweis auf seinen in Liverpool noch bis 2022 ausgelegten Vertrag.

Er konzentriere sich aktuell nur auf die Saison mit Besiktas. Außerdem sei es noch viel zu früh, etwas über den Sommer zu sagen: "Gerade jetzt, wo wegen Corona keiner weiß, wie es genau weitergeht."

Thematisiert wurde vor Kurzem eine Bundesliga-Rückkehr, Hertha BSC soll beabsichtigen, Karius in die Hauptstadt zu holen.