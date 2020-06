FC Bayern : Lothar Matthäus erklärt: Bayerns Nachteil im Kampf um die Champions League

Der FC Bayern München ist in famoser Form. Auch nach der Corona-Zwangspause spielt der Rekordmeister die Bundesliga in Grund und Boden.

In dieser Form sind Robert Lewandowski und Co. für Lothar Matthäus auch die Favoriten in der Champions League. Allerdings sieht der deutsche Rekordnationalspieler auch einen Nachteil für seinen Ex-Verein gegenüber Konkurrenten wie Barça, Real Madrid, Manchester City oder Juventus Turin.

Matthäus bei SKY: "Der Zeitpunkt des Finals Ende August und die damit verbundene längere Spielpause auf höchstem Niveau. Das dürfte dann eher für die Klubs sprechen, deren Ligen später beginnen und ihre Saison kurz dem Champions-League-Finale beenden. Ich glaube aber, die Triple-Chance ist für Bayern sehr groß."