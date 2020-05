Manchester United : Louis van Gaal hat United-Entlassung immer noch nicht verdaut

Vier Jahre nach seiner Entlassung bei Manchester United kann Louis van Gaal diese immer noch nicht ganz nachvollziehen. In einem Interview bezeichnet er diese als die größte Überraschung seiner Karriere.

"Diese sechs Monate zu überleben war das Härteste, was ich mitgemacht habe, weil ich permanent meinen Kopf in der Schlinge hatte", erinnert sich van Gaal im MIRROR zurück. Das Verrückte: Nur 24 Stunden nach dem Pokalsieg wurde der 68-Jährige von seinen Aufgaben entbunden.

"Von Januar an hat mich meine Ehefrau Truus davor gewarnt. Sie ist eine Frau - und Frauen haben einen gewissen Instinkt für solche Dinge", berichtet van Gaal.

Im Rückblick hat der Niederländer keine guten Gedanken an dem Vorstandsvorsitzender Ed Woodward zu vergeben. "Ich habe nicht kommen sehen, was Woodward wirklich im Schilde führte, aber Frauen haben da andere Qualitäten als Männer. Ich habe wirklich nicht mitbekommen, dass da etwas im Busch war", fügt van Gaal an.

Den englischen Rekordmeister führte van Gaal in seiner ersten Saison wieder in die Champions League, scheiterte dort jedoch schon in der Gruppenphase.