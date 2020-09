Rafael da Silva : "Louis van Gaal ist einer der schlimmsten Menschen, die ich je getroffen habe"

Im Sommer 2014 sollte Louis van Gaal den stolzen Rekordmeister Manchester United vor dem Fall ins Mittelmaß retten. Nach dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson hatte David Moyes die Red Devils nur auf den 7. Tabellenplatz geführt. Der Schotte musste gehen und wurde durch Van Gaal ersetzt.

Für Rafael da Silva (30) war die Ankunft des Niederländers im Old Trafford keine gute Nachricht. Der Rechtsverteidiger, zuvor meist gesetzt, kam nur noch selten zum Einsatz und wurde schließlich 2015 an Olympique Lyon abgeben.

"Ich konnte es nicht glauben" - Rafael über Van Gaals Worte

Der Südamerikaner, der neuerdings bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag steht, lässt kein gutes Haar an seinem Ex-Vorgesetzten. "Er hat an seinem ersten Tag kein Wort mit mir gesprochen. Am zweiten Tag sagte er mir, dass ich gehen könne. Wir hatten noch nicht einmal trainiert und dennoch sagte er so etwas. Ich konnte es nicht glauben", erklärt der Außenverteidiger laut MUNDO DEPORTIVO.