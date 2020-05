FC Bayern : "Louis van Gaal war Heynckes um Längen überlegen", sagt ein Ex-Bayern-Star

Zwei Jahre erlebte Danijel Pranjic beim FC Bayern unter der Anleitung von Louis van Gaal. In der Retrospektive verrät er, dass man aufgrund der schwierigen Art des Niederländers nicht länger als eine Saison unter ihm arbeiten könne.

Als Louis van Gaal 2009 als Trainer des FC Bayern angestellt wurde, heuerte auch Danijel Pranjic an der Säbener Straße an. Rückblickend spricht er bei SPOX und GOAL vom besten Trainer, den er in seiner Karriere je hatte – aber auch den Übungsleiter, mit den schwierigsten Eigenschaften.

Van Gaal sei ein Perfektionist gewesen, der jedes noch so kleine Detail gepflegt habe. Wurde eine Trainingsübung nicht nach seinen Vorstellungen ausgeführt, ließ sie der Niederländer so lange wiederholten, bis sie jeder einzelne Spieler ohne Makel dargeboten hatte.

"Wir Spieler haben davon unheimlich profitiert, ich persönlich hatte keine besseren Trainer in meiner Karriere. Aber auch für den gesamten Verein waren seine Denkweise und seine Arbeit ein riesiger Gewinn", hebt Pranjic den Vorteil einer Zusammenarbeit mit van Gaal hervor, der allerdings eine "schwierige Person" sei.