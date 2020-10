Real Madrid : Luca Zidane kommt in Madrids Vorstadt unter

Luca Zidane (22) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der Keeper wechselt ablösefrei zu Rayo Vallecano, unterschreibt in Madrids Stadtviertel Vallecas einen Vertrag bis 2022.

Zidane war in der vergangenen Saison von Real Madrid an Racing Santander verliehen. Dort war er Stammtorhüter. Sein Vertrag an der Concha Espina wurde nicht verlängert.

Rayo Vallecano scheiterte in der vergangenen Saison als Tabellensiebter an der Rückkehr in die Primera Division. Derzeit liegt Rayo auf dem fünften Tabellenplatz der Segunda División.