FC Bayern : Lucas Hernandez: Hasan Salihamidzic mit richtungsweisender Aussage

Den enormen Ansprüchen wurde Lucas Hernandez nur in ganz wenigen Zügen gerecht, so dass Gerüchte über seinen vorzeitigen Weggang vom FC Bayern entstanden sind. Sportdirektor Hasan Salihamidzic stellt sich hinter den Bundesliga-Rekordeinkauf.

Zwei der drei letzten Bundesliga-Partien absolvierte Lucas Hernandez von Beginn an, beim 3:1 gegen den SC Freiburg durfte er seinem Beruf sogar über 90 Minuten nachgehen – und lieferte die Vorlage zum Endstand.

"Lucas hatte keinen leichten Start beim FC Bayern, das ist bekannt", erklärt Sportdirektor Hasan Salihamidzic der BILD AM SONNTAG. Schon beim Medizincheck wurde bei Hernandez eine Knieverletzung diagnostiziert, die nach unumgänglicher Operation einige Monate Pause nach sich zog.

Von Oktober bis in den Februar hinein folgte via Sprunggelenksverletzung der nächste Rückschlag. Derweil haben sich in der Innenverteidigung des FC Bayern David Alaba und Jerome Boateng etabliert, den linken Korridor bearbeitet Shootingstar Alphonso Davies meisterlich.