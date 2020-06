Wildes Gerücht oder mehr? : Lucas Hernandez per Tausch-Deal zu Real Madrid?

Achraf Hakimi soll, so der aktuelle Stand, in der Sommervorbereitung bei Zinedine Zidane vorspielen. Erst dann werde die Zukunft des Außenverteidigers beschlossen.

Laut BE SOCCER könnte es nun zu einem Tauschgeschäft kommen: Achraf Hakimi, dessen Anschlussvertrag bei Real Madrid nach der Leihe an Borussia Dortmund noch bis 2022 läuft, dürfe an die Säbener Straße wechseln, wenn Lucas Hernandez im Gegenzug beim spanischen Rekordmeister anheuere.

Achraf Hakimi will sich nicht auf die Bank setzen

Fakt ist: Achraf Hakimi will spielen. Bei Real Madrid ist aber seit Jahren Dani Carvajal gesetzt. Ebenfalls sicher: Bayern sucht zur neuen Saison einen Rechtsverteidiger. Real-Leihgabe Alvaro Odriozola konnte in München nicht überzeugen.

Lucas Hernandez ist hingegen bei den Bayern entbehrlich geworden, seitdem Youngster Alphonso Davies zum Shooting-Star auf der Linksverteidiger-Position aufstieg und David Alaba in der linken Innenverteidigung die zweite Position belegt, die für Lucas Hernandez gemacht ist.

Lothar Matthäus glaubt an einen Abschied des Abwehrakteurs. "Die potenziellen Spieler, die die Bayern verlassen? Ich denke hauptsächlich an Philippe Coutinho und Javi Martinez - aber auch an Corentin Tolisso und Lucas Hernandez", so der Rekordnationalspieler laut RMC.

Dass Bayern München Interesse an Achraf Hakimi zeigt, ist nicht neu. Spekulationen um ein konkretes Angebot des deutschen Rekordmeisters mit einem Nettogehalt von sechs bis sieben Millionen Euro dementierte Hakimis Berater jüngst allerdings.