FC Sevilla : Lucas Ocampos stolz auf Interesse von Real Madrid

Real Madrid wird traditionell von allerlei Wechselgerüchten umspült. In der Vergangenheit handelte eines davon von Lucas Ocampos. Den etatmäßigen Angreifer des FC Sevilla erfüllt es mit Stolz, dass sich ein Klub dieser Kategorie mit ihm beschäftigt.

Zehn Tore hat Lucas Ocampos in dieser Saison für den FC Sevilla erzielt. Eine Quote, die angeblich Real Madrid hat hellhörig werden lassen. Der Argentinier sieht dies als Lohn für seine Arbeit an.

"Neulich, als ich mit meiner Frau darüber sprach, schlugen wird die Zeitung auf und sahen, das sich Real Madrid mit mir beschäftigt. Das lässt deine Brust natürlich anschwellen", sagt Ocampos bei PLANETA 947.

Die Saison mache ihm sehr viel Spaß und er habe vor, zurückzukehren und an sein Niveau vor der Corona-Unterbrechung anzuknüpfen. Denn: "Ich will meine beste Saison spielen, die ich seit meinem Wechsel nach Europa hatte."