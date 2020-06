AC Mailand : Lucas Paqueta per Tausch-Deal in die Toskana?

Die Gerüchteküche um Lucas Paqueta brodelt wieder. Wurde der brasilianische Offensivakteur zuletzt noch mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht, soll nun der AC Florenz interessiert sein.

Wie TUTTOSPORT in Erfahrung gebracht haben will, bietet der AC Mailand Lucas Paqueta der Fiorentina als Tauschspieler an. Im Gegenzug soll Innenverteidiger Nikola Milenkovic (22) den Weg in die Lombardei antreten.

Der 22-Jährige hat sich seit seinem Wechsel von FK Partizan in die Toskana für fünf Millionen Euro zu einem der besten Innenverteidiger der Serie A entwickelt.

Lucas Paqueta (22, Vertrag bis 2024) hat den Durchbruch in Italien nach seinem 35-Mio-Euro-Wechsel von Flamengo Rio de Janeiro im Januar 2019 noch nicht bewerkstelligt.