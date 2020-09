AC Mailand : Lucas Paqueta vor Wechsel zu Olympique Lyon?

Lucas Paqueta (23) spielt beim AC Mailand noch nicht die Rolle, die ihm Anfang 2019 bei seinem 38-Mio-Wechsel angedacht war. Der brasilianische Mittelfeldspieler könnte das San Siro nun nur eineinhalb Jahre später verlassen.

SKY SPORT ITALIA zufolge zeigt Olympique Lyon Interesse an einer Zusammenarbeit mit Paqueta. Gespräche mit Milan hat Lyonnais aber noch nicht geführt.

Was auf einen Abschied des Südamerikaners hindeutet: Milan tritt am Donnerstagabend in der Europa-League-Qualifikation gegen die Shamrock Rovers an - Paqueta reiste nicht mit zum Spiel und blieb stattdessen in der italienischen Modemetropole, obwohl er nicht verletzt ist. Coach Stefano Pioli soll den 23-Jährigen aussortiert haben, weil er eine schlechte Einstellung im Mannschaftstraining gezeigt habe.