Real Madrid : Lucas Vazquez erhält finanziell attraktives Angebot

In fünf Jahren Profidasein bei Real Madrid drückte Lucas Vazquez meist die Bank. Jetzt hat den Stürmer angeblich eine finanziell hochkarätige Offerte erreicht, die ihn zum Nachdenken bewegt.

Lucas Vazquez sinniert scheinbar über seinen Abgang nach. Der MARCA nach zu urteilen ist ein namentlich nicht genannter Klub aus Katar mit einem finanziell attraktiven Angebot an den Flügelstürmer von Real Madrid herangetreten.

Der 29-Jährige wolle sich nun ein paar Tage Zeit nehmen, um seine Gedanken zu sortieren. Die Blancos würden sich nicht gegen einen Abgang sperren, heißt es. Vazquez' Vertrag endet in rund neun Monaten, dann könnte der Iberer ablösefrei wechseln.

Tottenham Hotspur und der SSC Neapel sollen ebenfalls interessiert sein. Noch ist allerdings kein konkretes Angebot an der Concha Espina eingereicht worden. Vazquez hat zwar keinen Stammspieler-Status inne, gehört im Blancos-Kader aber trotzdem zu den wichtigsten Backup-Optionen.

Beim BLEACHER REPORT hatte Vazquez noch von einem Wechsel in die USA geträumt ("Das wäre unglaublich. Es würde mich sehr glücklich machen, eines Tages in der MLS zu spielen"), gleichzeitig aber nicht ausgeschlossen, seine Karriere in Madrid zu beenden: "Ich hoffe, dass ich meine Karriere als Real-Spieler beenden kann."