Borussia Dortmund : Lucien Favre spricht über Marco Reus, Moukoko und Lukasz Piszczek

Seit Wochen befindet sich Lukasz Piszczek in Topform. Sein Trainer hofft nun auf eine Vertragsverlängerung mit dem Polen. Zudem sprach Lucien Favre über Marco Reus und Youssoufa Moukoko.

Thomas Delany als auch Marco Reus werden in den kommenden Wochen wohl keine Rolle bei Borussia Dortmund spielen. Das hat Lucien Favre vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg angedeutet.

Vor allem der Kapitän brauche noch Zeit. "Marco muss topfit sein – und nicht bei 70 oder 80 Prozent", betonte der Coach.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Julian Brandt. Nach seinem Außenbandanriss und dem dreiminütigen Comeback gegen Werder Bremen drängt er wieder in die Startelf.

Angesichts der starken Spiele von Winterneuzugang Emre Can in der Mittelfeldzentrale wird für Brandt wohl aber nur ein Platz in die Angriffsreihe bleiben, wo bisher Erling Haaland, Thorgan Hazard und Jadon Sancho wirbelten.