BVB-Coach Lucien Favre ist als introvertierter Mensch bekannt. Einer, der selten aus sich herauskommt.

Geht es um seinen neuesten Spieler Erling Haaland, bricht der Schweizer allerdings mit seiner gewohnten Auftrittsweise.

"Ich denke, dass das ein sehr guter Transfer ist. Haaland besitzt großes Potenzial, er hat etwas Besonderes", schwärmt der Trainer von Borussia Dortmund im KICKER. Der 19-jährige Norweger scheint genau der Stürmer nach Favres Gusto zu sein.

"Er ist groß, aber er läuft in die Tiefe, er arbeitet mit der Mannschaft, und er kann auch kombinieren und spielen. Nach allem, was ich bisher gesehen habe, bin ich sicher: Haaland hilft uns weiter", so Favre.