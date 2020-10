Ex-Barça-Boss Joan Gaspart : "Luis Figo ging als Verräter! Die Barça-Fans werden ihm nie verzeihen"

"Ich würde sagen, dass die Mitglieder von Barcelona klüger sind, als wir denken. Große Spieler haben Barcelona in der Vergangenheit verlassen und es ist nichts passiert. Die Art und Weise seines Abgangs aus Barcelona war das, was die Menschen nicht akzeptierten. Deshalb gab es eine solche Reaktion."

Im Sommer 2000 veränderte sich Luis Figo vom FC Barcelona zum erbitterten Erzrivalen Real Madrid. In den Augen der Fans war der damals mit 60 Millionen Euro teuerste Fußballer der Welt ein Verräter, wurde als Abzocker und Geldgeier beschimpft.

Und weiter: "Nach 20 Jahren ist diese Nacht immer noch in Erinnerung. Figo verließ Barcelona als Verräter. Er wusste nicht zu schätzen, wie sehr die Fans ihn liebten. Er traf die falsche Entscheidung und die Fans werden ihm nie verzeihen."

Er sei sich anfangs nicht so wirklich sicher gewesen, ob er den Wechsel durchziehen solle, sagte Figo in einem Interview. "Aber als ich dann in Madrid ankam, war ich froh, denn ich war nun bei einem Klub, der mehr Prestige und Ruhm, aber auch finanzielle Möglichkeiten hatte, als jeder andere Verein. Ich wollte besseren Fußball spielen und Titel gewinnen."