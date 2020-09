Suarez soll Abschiedsspiel erhalten : Luis Suarez: Emotionale Worte zum Barça-Abschied

Am Mittwoch fuhr Luis Suarez zum letzten Mal beim FC Barcelona vor, was ein emotionsgeladenes Szenario entstehen ließ. Wenige Stunden später gab Atletico Madrid die Verpflichtung des Stürmers bekannt. Mit dem Abschied von Suarez hat sich Barcelona laut einer Legende von Real Madrid keinen Gefallen getan.

In der Nacht auf Donnerstag bestätigte Atletico Madrid vorbehaltlich des Medizinchecks sowie der finalen Vertragsunterschrift den Suarez-Transfer. Der Star-Stürmer wird in der Hauptstadt Spaniens Nachfolger vom zu Juventus Turin gewechselten Alvaro Morata.

Im Netz kursierten schnell Videoaufnahmen, die Suarez in seinem SUV zeigten – und wie er sich beim Wegfahren mit dem Ärmel einige Tränen aus dem Gesicht wischte. Nach sechs Jahren mit 283 Spielen und 307 Torbeteiligungen trennen sich die Wege.

Am Mittwoch hat Luis Suarez seinen Spind geräumt und die letzten persönlichen Sachen aus der Umkleidekabine zusammengesucht. Es war sein vorerst letzter Auftritt auf dem Trainingsgelände des FC Barcelona.

Suarez soll sich zunächst für zwei Jahre an Atleti binden. Der 33-Jährige kommt zehn Monate vor Vertragsende für den Schnäppchenpreis von maximal sechs Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen fällig werden können. Dass er gerade den zu Juve gewechselten Morata beerbt, hat einen besonderen Beigeschmack.

"Ein Fehler": Real-Legende kritisiert Barça für Suarez-Abschied

Dass Barcelona seinen 198-Tore-Stürmer an Atleti abgegeben hat, ist laut Hugo Sanchez kein kluger Schachzug. "Sie haben einen Fehler gemacht, als sie ihn gehen ließen", erklärte die Vereinslegende von Real Madrid (190 Tore zwischen 1985 und 1992 für die Königlichen) gegenüber RADIO MARCA.

Unter anderem sei Suarez wichtig für Lionel Messi gewesen. "Messi fühlt sich wohl mit Menschen, die ihn verstehen und begleiten. Wenn man Suarez gehen lässt, trifft das auch Messi", so der 62-Jährige. Außerdem habe Barça keinen gleichwertigen Ersatz für den uruguayischen Stürmer.

Luis Suarez: Emotionale Worte zum Abschied

Der Abschied des Südamerikaners am Donnerstag nach 13 Titeln in sechs Jahren wurde zur emotionalen Angelegenheit. "Ich lasse viele Freunde hier. Ein Mensch, der Gefühle hat, geht. Vielen Dank an meine Familie, die alles mit mir ausgehalten hat. Höhen und Tiefen", sagte Suarez bei seiner Abschieds-Pressekonferenz.