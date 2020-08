FC Barcelona : Luis Suarez und Co. wollen Barça nicht verlassen

Präsident Josep Maria Bartomeu hatte beim FC Barcelona vollmundig einen Umbruch und den Abschied von verdienten Spielern angekündigt. So einfach gestaltet sich die geplante Blutauffrischung aber offenbar nicht.

Beim FC Barcelona soll der Umbruch her. Routiniers wie Luis Suarez sollen gehen. Das deutete Präsident Josep Maria Bartomeu an. Doch offenbar zeigen die meisten Altstars wenig Interesse an einem Abschied.

Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Nelson Semedo und Ansu Fati bezeichnete Bartomeu als unverkäuflich. Heißt im Umkehrschluss: Spieler wie Gerard Pique (33), Sergio Busquets (32), Luis Suarez (33), Jordi Alba (31), Sergi Roberto (28), Ivan Rakitic (32) oder Arturo Vidal (33) können den Verein verlassen.

Nach Informationen von CADENA SER will aber Luis Suarez (Vertrag bis 2021) ebenso wenig gehen wie die Vize-Kapitäne Pique, Busquets und Sergi Roberto. Sie alle wollen zunächst das Gespräch mit Ronald Koeman suchen.