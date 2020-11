FC Barcelona : Luis Suarez wollte Rentenvertrag bei Barça

Der FC Barcelona und Luis Suarez gingen zum Unverständnis des Stars im Sommer auseinander. In Katalonien wird jetzt berichtet, dass sich Suarez zuvor noch langfristig an Barça binden wollte.

Am Samstag (21 Uhr) wäre Suarez mit seinem neuen Klub Atletico Madrid auf seine alte Liebe getroffen. Der 33-Jährige ist jedoch im Rahmen der Länderspielreise mit der uruguayischen Nationalmannschaft positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich daher in Selbstisolation.

Luis Suarez verpasst damit nicht nur das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen, sondern steht Atleti überdies für das Champions-League-Spiel gegen Lok Moskau und sowie dem Ligaspiel beim FC Valencia nicht zur Verfügung. Das Spiel gegen den FC Bayern (1.12) könnte ebenfalls in Gefahr sein.

Atletico Madrid hoffte auf eine schnelle Genesung, ließ am Mittwoch einen weiteren Test durchführen. Dieser war laut SPORT ebenfalls positiv.

Barcelona muss sich für Suarez' Abschied indes neue Kritik anhören. Die Katalanen hätten den Torjäger laut Antonio Cassano nie abgeben dürfen. "Ich verstehe nicht, warum sie ihn rausgeschmissen haben", erklärte der ehemalige italienische Nationalspieler (39 Spiele, 10 Tore) auf INSTAGRAM.

"Sie sagten, Suarez sei zu alt", so der Ex-Stürmer von AS Rom, Inter Mailand und Real Madrid, "aber er hat in sechs Jahren 350 Tore erzielt. Und dann setzen sie Griezmann als Mittelstürmer ein."

Griezmann strauchelt bei Barça noch, kommt insgesamt erst auf 17 Tore in 57 Spielen. Suarez hat für Atletico Madrid bereits fünf Treffer in sechs LaLiga-Partien erzielt.