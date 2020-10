Juve-Manager Paratici versichert : Luis Suarez? Edin Dzeko? "Alvaro Morata war immer unser Plan A"

Juventus Turin hat in Alvaro Morata laut Fabio Paratici seinen Wunschstürmer bekommen. Um Luis Suarez und Edin Dzeko habe man sich nur bemüht, weil Morata eine Zeit lang nicht auf dem Markt gewesen sei, so der Sportvorstand.

Die Türe für Juventus Turin wurde durch den ablösefreien Wechsel von Luis Suarez vom FC Barcelona zu Atletico geöffnet. Der Weg für Moratas Ausleihe bis 2021 an die Alte Dame wurde frei.

Juventus Turin hat sich in der vergangenen Transferperiode um Luis Suarez (33) und Edin Dzeko (33) bemüht, letztendlich kam Alvaro Morata (27) als Neuzugang für die Sturmmitte. Laut Fabio Paratici war der Spanier stets die erste Wahl.

Nun stürmt der Spanier unter anderem mit Paulo Dybala (26). Am Wochenende standen beide erstmals gemeinsam in der Startelf, nachdem Dybala zuvor noch nicht zum Einsatz gekommen war.

Juve vs. Napoli: Skandalakte kann geschlossen werden

Laut Fabio Paratici ist mit Dybala aber alles in Ordnung: "Paulo ist jetzt körperlich in besserer Verfassung. Wir dürfen nicht vergessen, dass er zwei Monate lang wegen einer Muskelverletzung ausfiel und dann in Argentinien eine Magen-Darm-Infektion hatte."

Entwarnung bei Leonardo Bonucci – Einsatz gegen Barça fraglich

Gute Nachrichten gibt es derweil von Leonardo Bonucci. Der Nationalverteidiger hat sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Das gaben die Bianconeri am Montag bekannt.