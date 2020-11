Drei Tore und zwei Vorlagen : Luka Jovic nach zwei Wochen bei der Nationalelf schon besser als bei Real Madrid

Er kann es also doch noch, und wie: Luka Jovic lieferte in dieser Länderspielkampagne drei Tore und zwei Vorlagen für die serbische Nationalmannschaft. Damit weist er in zwei Wochen mehr Torbeteiligungen vor als nach über einem Jahr Real Madrid.