Dragoslav Stepanovic geschockt! : Luka Jovic: Sein Verhalten schockt eine Trainer-Legende

Luka Jovic hatte in Zeiten der Corona-Krise Negativschlagzeilen geschrieben. Bei Dragoslav Stepanovic, der in seiner Trainerkarriere unter anderem Eintracht Frankfurt anleitete, stößt Jovics Verhalten auf massives Unverständnis.

"Er tut alles, um seine Karriere zu ruinieren. Jovic arbeitet gegen sich selbst. Er hatte Glück, dass ihm Adi Hütter eine Chance bei der Eintracht gegeben hat dadurch konnte er den größten Transfer in Serbiens Geschichte realisieren, als er zu Madrid ging. Ich kann nicht glauben, was der Junge sich selbst antut", hadert Stepanovic bei KURIR mit Jovics unprofessionellem Verhalten.

Kurzer Rückblick: Jovic war vor Kurzem trotz bestehender häuslicher Quarantäne in seiner Heimat Serbien gereist und erhitzte durch jene Aktion in seinem Heimatland sämtliche (prominente) Gemüter.

Bei Real Madrid wurde ein Basketballer positiv auf den COVID-19-Virus getestet. Die verschiedenen Abteilungen üben auf demselben Trainingsgelände.

Stepanovic, so erzählt er, habe die Berichte in Serbien verfolgt. Eintracht Frankfurts ehemaliger Trainer (1991 bis 1993 & 1996) schildert die Verhältnisse, in denen Jovic früher gelebt hatte. Er wisse, welches Leben Jovic früher hatte, sagt Stepanovic.