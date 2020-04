Real Madrid : Luka Jovic: Wird er zum Türöffner für Erling Haaland?

Dass Erling Haaland im Januar Borussia Dortmund den Zuschlag erteilte, kam unter anderem bei Real Madrid gar nicht gut an.

Die Blancos waren einer von unzähligen Klubs, die sich gerne mit dem Norweger eingedeckt hätten. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.

In der spanischen Landeshauptstadt ist das Interesse an Haaland weiterhin vorhanden. Laut AS sei das Blancos-Management offen dafür, Luka Jovic in ein mögliches Transfergeschäft einzuschließen.