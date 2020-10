Ex-Real-Kollegen : Luka Modric: "Cristiano Ronaldo war so anspruchsvoll..."

Mit Kroatien wurde der Routinier zudem bei der Weltmeisterschaft 2018 Vize-Weltmeister. Der beste Moment seiner Karriere war jedoch der Gewinn des Ballon d'Ors, wie er gegenüber Four Four Two verrät.

Eine persönliche Gratulation an Luka war jedoch drin. "Ja, wir waren noch in Kontakt und als ich gewann, schrieb er mir", berichtet der Kroate. "Wenn jemand wie er dir eine Nachricht sendet, um zu gratulieren, bedeutet das viel, weil er weiß, wie es ist, zu gewinnen ".

"Mit Cristiano bei Real zu spielen war unglaublich"

Modric steht auch nach Cristiano Ronaldos Abschied in Richtung Juventus Turin 2018 weiterhin mit ihm in Kontakt und erinnert sich gerne an gemeinsame Erfolge: "Mit Cristiano bei Real Madrid zu spielen war unglaublich und besonders. Er ist einer der besten Spieler in der Geschichte des Fußballs."

Besonders die Einstellung des fünffachen Weltfußballers imponiert Modric: "Er war so anspruchsvoll ... Während der Spiele wollte er, dass jeder sein Bestes gibt. Er hat uns motiviert, er war ein Anführer."