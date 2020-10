Real Madrid : Luka Modric: "Ich bin zu alt für ein Tottenham-Comeback"

Die englische Trainerikone Harry Redknapp hatte vor Kurzem vorgeschlagen, Gareth Bale und Luka Modric bei Tottenham Hotspurs wieder zu vereinen. "Ich bin zu alt, um zurück nach Tottenham zu gehen", wiegelt Letztgenannter im Interview mit FOURFOURTWO ab.

Modrics Vertrag bei Real Madrid endet in knapp acht Monaten. "Ich habe noch ein Jahr in Ndrid vor mir und dann werden wir sehen, was passiert", sagt der Kroate über seine Situation. Der inzwischen 35-Jährige gehört zwar der Madrider Stammbesetzung an. Zinedine Zidane verordnet Modric aber immer häufiger Ruhephasen.

"Ich fühle mich gut und möchte noch ein paar Jahre weiter Fußball spielen"

Körperliche Beschwerden haben sich beim 129-fachen kroatischen Nationalspieler jedenfalls noch nicht hervorgetan: "Ich fühle mich gut und möchte noch ein paar Jahre weiter Fußball spielen." Stand jetzt wolle er sich aber auf die Dinge in Madrid fokussieren und die gesteckten Ziele erreichen.