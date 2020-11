Predrag Mijatovic sicher : Luka Modric könnte sich an seinem Bankplatz noch stören

Luka Modric stand in dieser Saison erst sechsmal in der Startelf von Real Madrid. Der ehemalige Spieler und Sportlicher Leiter der Blancos, Predrag Mijatovic, ist sich sicher, dass sich Modric noch an seinen Bankplätzen stoßen wird.

Modric sei trotz seines Alters, er zählt inzwischen 35 Lenze, ein großartiger Profi und wisse in jedem Moment des Spiels, was er will. Mijatovic glaubt außerdem nicht, dass Kroos gegenüber Modric einen so großen Vorsprung habe: "Ich glaube das nicht, aber das ist meine persönliche Meinung."