Gerücht Inter Miami sucht vor der ersten Saison in der Major League Soccer noch nach erfahrenen Topkräften. Boss David Beckham schaut sich offenbar bei zwei seiner Ex-Vereine um.

David Beckham hat Medienberichten zufolge versucht, Antoine Griezmann vom FC Barcelona zu Inter Miami zu locken. Dieses Werben wird allerdings erfolglos bleiben.

Griezmann will erst in einigen Jahren nach Amerika. Zwei Alternativen hat Inter Miami nun laut MARCA in Primera Division und Ligue 1 ausgemacht.

Der Sporttageszeitung zufolge bereitet das neue Franchise der MLS ein Angebot für Luka Modric (34) von David Beckhams Ex-Verein Real Madrid vor.

Modrics Arbeitspapier beim spanischen Rekordmeister läuft am Saisonende aus, er ist ablösefrei zu haben. Allerdings noch nicht zum Saisonstart im März.