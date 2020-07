Mallorca-Schatz : Luka Romero verärgern Vergleiche mit Lionel Messi

Mit gerade mal 15 Jahren gab Luka Romero sein Debüt für LaLiga-Absteiger RCD Mallorca. Veranlagt, so heißt es von vielen Seiten, sei er wie Landsmann Lionel Messi. Dem Balearen-Juwel sind Vergleiche dieser Art gar nicht recht.

Sein letzter Einsatz für die argentinische Jugend-Auswahl liegt allerdings schon einige Zeit zurück. Weil er gleich drei Staatsangehörigkeiten besitzt, könnte Romero auch für andere Nationen antreten. Darauf ankommen lassen will er es eigentlich nicht.

Ende Juni stieg Romero zum jüngsten LaLiga-Fußballer aller Zeiten auf. Der Shootingstar wurde als Sohn argentinischer Eltern in Mexiko geboren und kam im Alter von drei Jahren nach Spanien. Seit 2015 wirkt er in der mallorquinischen Nachwuchsabteilung. Für die U17 Argentiniens notiert Romero einen Einsatz.

"Wenn sie mich immer noch in Argentinien wollen, werde ich, wenn möglich, weiterhin in Argentinien spielen", sagt er. Das Scheinwerferlicht ist von dem Teenager bisher ferngeblieben. Im Interview erläutert er daher, wo er sich auf dem Platz am wohlsten fühlt.

"Ich spiele gerne als Spielmacher. Hier auf Mallorca spielen wir mit einem Spielmacher, und wenn nicht, dann auf dem rechten Flügel", sagt Romero, der anfügt, dass er sich seit seiner Ankunft auf Mallorca stark verbessert habe. Vor allen Dingen seinen rechten Fuß, den er zuvor nur selten benutzt habe.