Erst am Samstag bestätigte Vissel Kobe offiziell den Abgang von Lukas Podolski – nun könnte alles ganz schnell gehen: Der frühere Nationalspieler steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Türkei.

Lukas Podolski steht dicht vor der Rückkehr in die Türkei. Auf Twitter machten schnell Fotos die Runde, die den ehemaligen deutschen Nationalspieler zeigen, wie er in Antalya von frenetischen Fans in Empfang genommen wird.

Der EXPRESS schreibt, dass sich Podolski für eineinhalb Jahre an Antalyaspor bindet.

Für den 34-Jährigen nicht die erste Station am Bosporus. Von 2015 bis 2017 lief Podolski für Galatasaray Istanbul und gehörte dort zu den Fanlieblingen.

Erst am Samstag hatte Podolskis jetziger Ex-Klub Vissel Kobe mitgeteilt, dass sich die Wege nach drei gemeinsamen Jahren trennen werden.