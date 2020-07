Borussia Dortmund : Lukasz Piszczek: Seine Pläne für die Zeit nach dem BVB

Lukasz Piszczek (35) geht in seine elfte und letzte Saison als Spieler von Borussia Dortmund. 2021 wird der Pole seine Karriere beenden. Das steht bereits fest. Wie sehen seine Pläne für die Zeit nach dem Karriereende aus?

Auf der Vereinsseite der Schwarzgelben gab Piszczek nun Auskunft. "Ich habe meine Pläne zu Hause in Polen, die musste ich jetzt wegen der Vertragsverlängerung schon um ein Jahr verschieben", erklärt der 35-Jährige.

Gemeinsam mit seiner Frau habe er bereits schon lange beschlossen, nach der Laufbahn in die Heimat zu gehen. Dort will er sich um seine Fußball-Akademie kümmern, in der aktuell rund 60 Kinder spielen.

Doch man wird den Vorzeigeprofi, der 2010 von Hertha BSC in den Signal Iduna Park wechselte, auch weiter auf dem Rasen sehen: "Und ein bisschen Fußball will ich ja auch noch spielen, bei meinem Heimatverein LKS Goczalkowice."