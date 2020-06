485.000 Euro : Luxusschlitten von David Beckham steht zum Verkauf

In seiner Garage setzt David Beckham nahezu ausschließlich auf britische Wertarbeit. Der ehemalige Star-Fußballer besitzt neben einem Rolls Royce Phantom Drophead einen Aston Martin V8. Letztgenannter Edelflitzer steht zum Verkauf.

"Mit einem so berühmten Sporthelden wie seinem Vorbesitzer wurde das Geschäft sowohl mit Anfragen sowohl von Fans der Marke als auch von Herrn Beckham überschwemmt", erklärt Julian Wren, Heritage Director von Aston Martin Works, in einem Statement.

Das Auto verfügt über ein Fünfgang-Schaltgetriebe, einen begehrten 5,3-Liter-X-Pack-Motor und leistet eine Höchstgeschwindigkeit von rund 270 km/h. Die Anzeige wurde bei "Auto Trader UK" geschaltet.

Der gebürtige Londoner Beckham, der in dieser Saison erstmals mit seinem Klub Inter Miami in der Major League Soccer an den Start geht, war zuvor 15 Jahre lang im Besitz des Aston Martin.