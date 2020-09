Olympique Lyon : Lyon-Manager Juninho lockt Karim Benzema

Immer mal wieder streuen die bei Olympique Lyon tätigen Entscheider imaginäre Brotkrumen aus, um Karim Benzema zu seinem ehemaligen Klub zurückzulocken. Im aktuellsten Fall versucht sich Sportdirektor Juninho.

"Ihn hierher zurückzubringen und mit ihm zwei Jahre in der Champions League zu spielen, ist der Traum von jedem hier im Klub", sagt der Lyoner Manager dem Hörfunksender RMC.

Und weiter: "Er würde hier nicht nur unser Leader sein, sondern neben den Toren, die er erzielen würde, auch die nötige Erfahrung geben, um Spiele zu gewinnen."

Benzema hatte in seinen letzten Äußerungen aber mit keiner Silbe durchblicken lassen, Real Madrid demnächst verlassen zu wollen. Der 32-Jährige lieferte an der Concha Espina in den vergangenen Jahren konstant hervorragende Leistungen ab.