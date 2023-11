Alles geklärt! Inter Miami vereint Lionel Messi und Luis Suarez wieder

Mit keinem anderen Spieler stand Luis Suarez in seiner Karriere öfters gemeinsam auf dem Platz als mit Lionel Messi. Inter Miami wird das kongeniale Duo schon bald wieder vereinen.

Freuen über diesen Neuzugang wird sich vor allem Messi, der seinen kongenialen Partner vom FC Barcelona endlich wieder an seiner Seite hat. Für Barça standen die Superstars in 258 Pflichtspielen gemeinsam auf dem Platz und holten mit den Blaugrana unzählige Titel.

"Leo und ich träumen davon, gemeinsam in Rente zu gehen", sagte Suarez bereits Anfang August. Beide sind übrigens in Topform unterwegs. Suarez soll in der kommenden Länderspielpause erstmals seit einem Jahr wieder für die uruguayische Nationalmannschaft spielen.

