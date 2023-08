Mega-Deal mit Messi: Beckham bekommt noch immer Gänsehaut

Inter Miami-Besitzer David Beckham (48) enthüllt den Ablauf des Messi-Transfers und welche Bedeutung der Deal für das Land und den Fußball in den USA hat. Erste Schritte wurden bereits vor Jahren unternommen.

Beckham jedoch ging an sein Handy und die Nachricht, die er erhielt, fasziniert ihn auch heute noch. "Leo kommt! Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche", gesteht der ehemalige "Posterboy" des Fußballs.

Vier Jahre später gab Messi Beckham sein Ja-Wort. Als der ehemalige englische Nationalspieler von der Zusage Messis erfuhr, war er gerade mit seiner Familie in Japan: "Ich bin um 5 Uhr morgens aufgewacht, weil mein Handy nicht aufhörte zu vibrieren. Victoria sagte: 'Echt, mach dein Handy aus!'".

David Beckham baggerte jahrelang an Leo Messi - mit Erfolg - Foto: Andrea Raffin / Shutterstock.com

"Messi kann das Gesicht des Fußballs in diesem Land verändern"

Diese Nachricht begeisterte nicht nur Beckham und Amerika, sondern die ganze Fußballwelt: Lionel Messi entschied sich gegen das große Geld in Saudi-Arabien (angeblich eine Milliarde pro Jahr!) und wird zum neuen Aushängeschild der MLS.

Beckham ist sicher: Messi wird großen Einfluss auf die MLS und den Fußball in Amerika haben. "Leo sah, dass er nicht nur das Gesicht des Fußballs in diesem Land verändern, sondern auch die nächste Generation inspirieren konnte", so "Becks" laut der Sportzeitung Marca.

Der Messi-Hype in den USA könnt den Fußball auf eine neue Stufe führen, glaubt Beckham. In Amerika ist Fußball hinter Football, Basketball und Baseball nur Volkssport Nummer vier.

Messi-Hype: Alle Inter Miami-Spiele ausverkauft

In den USA wollen alle Lionel Messi sehen. Sowohl die Heim- als auch die Auswärtsspiele von Inter Miami sind restlos ausverkauft. Der Trikotverkauf mit der Nummer 10 ist in die Höhe geschossen, die ganze Welt spricht über die MLS.

Jetzt schon begeistert der 36-jährige Argentinier die Fans mit seinen Leistungen: In seinen ersten beiden Partien erzielte der Weltfußballer drei Treffer und bereitete einen weiteren Treffer vor. La Pulga sorgt für Ekstase bei Fans, Medien und den Eigentümern von Inter Miami.

Verwendete Quellen

marca.com