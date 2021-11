Major League Soccer : Beckham-Klub holt Trainersohn Harvey Neville (19) ins Team

Aktuell müssen die Spieler und Verantwortlichen von Inter Miami zuschauen, wie andere Mannschaften in den Playoffs der MLS um die Meisterschaft kämpfen. Damit der Verein im nächsten Jahr selbst angreift, erfolgt ein Neuaufbau. Von dieser Maßnahme profitiert unter anderem Harvey Neville.

Der Sohn von Coach Phil Neville, der als Rechtsverteidiger spielt, überzeugte bei Miamis Farm-Team in Fort Lauderdale und wird deshalb nun zu Inter geholt. "Er hat es gut gemacht und obwohl er noch eine Menge zu lernen hat, ist er Teil einer Gruppe von acht bis zehn Spielern, die wir in die MLS integrieren möchten", erklärte Papa Phil der Sun.

Der Manager von Inter Miami, Chris Henderson, ist ebenfalls davon überzeugt, dass die Förderung der jungen Menschen Früchte tragen wird, wie er auf der Pressekonferenz am Dienstag betonte. "Ich denke, das wird eine Möglichkeit sein. Bei dem, was wir in den nächsten zwei Jahren vorhaben, müssen wir uns auf die Jugend und die Entwicklung dieser Spieler verlassen."