China-Tour von Lionel Messi und Inter Miami droht im Chaos zu versinken

Anfang November will Inter Miami mit den Superstars rund um Lionel Messi (36) auf Promo-Tour in China gehen. Nach der Bekanntgabe dieser Reise herrschte im asiatischen Land große Vorfreude. Die Stimmung ist inzwischen allerdings ins Gegenteil umgeschlagen.

Ursprünglich hatte Inter geplant, am 5. November gegen Qingdao Hainiu und am 8. November gegen Chengdu Rongcheng anzutreten. Aus "verschiedenen Gründen" sagten die Veranstalter die zweite Partie aber bereits ab, wie die South China Morning Post berichtete.

Die Hälfte der geplanten Tour ist also schon gecancelt. Den heimischen Fans bleibt somit nur noch die Begegnung zwischen Inter Miami und Qingdao Hainiu. Doch auch hier sorgten die Organisatoren für reichlich Ärger beim Fußballanhang.

Viele Fans wollen Lionel Messi sehen – erhalten aber keine Tickets

Zunächst einmal wurde der Spielort kurzfristig ausgetauscht. Statt im 50.000 Zuschauer fassenden Qingdao Youth Football Stadium findet die Partie nun im Wuyuan River Stadium statt. Dort können lediglich 41.000 Personen Platz nehmen. Die rar gesäten Tickets dürften somit hart umkämpft sein.

An dieser Stelle versagten die Veranstalter jedoch erneut komplett. Der Versuch, ein Ticket zu ergattern, ist für viele Fans nämlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Verkäufer verstricken sich dabei zudem in widersprüchliche Aussagen.

